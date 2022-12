Ferrara da pelle d’oca: “Diego sarà felice per l’Argentina”, poi prende posizione sul paragone con Messi

La sesta edizione del Galà Charity Night, evento benefico della Fondazione Cannavaro Ferrara, sta andando in scena alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

Presenti al galà ci sono numerosi ospiti, oltre ai promotori dell’evento Ciro e Vincenzo Ferrara e Fabio e Paolo Cannavaro, presenziano all’evento molti amici e sostenitori della Fondazione, tra cui Gigi e Ross, Veronica Maya, Fabiola Sciabbarrasi, Stefania Orlando, Thayla Orefice e Amaurys Pérez.

Galà Charity Night

Ciro Ferrara crede allo Scudetto: “Il Napoli non deve mollare”

L’ex giocatore di Napoli e Juventus Ciro Ferrara ha parlato ai nostri microfoni, l’ex difensore azzurro ha presentato l’evento da lui e ha espresso la sua opinione sull’attuale Napoli di Luciano Spalletti e le sue speranze Scudetto:

“Questa è una città che conosco bene, è scaramantica (ride ndr). Per esperienza, dico che bisogna stare sempre sul pezzo e mai mollare. Il Napoli ha un vantaggio importante ma deve continuare a fare il suo percorso, non deve amministrarlo. Spalletti sembra aver metabolizzato bene la sosta, anche per rifiatare. Comincia un nuovo cammino, ma il Napoli non deve mollare. Più sei sul pezzo e più le altre possono dire che non c’è nulla da fare”

Ferrara: “Messi o Maradona? Per me non c’è dubbio, ecco chi è più forte”

“Mi tolgo il cappello di fronte a Messi, ma io ho giocato con il più grande della storia. Il mio giudizio è certamente condizionato, ma in ogni caso davanti a Leo Messi mi tolgo le scarpe. Ma Diego è Diego. Forse ha anche scocciato un pochettino il confronto, ognuno di noi ha il proprio vissuto”

Sull’Argentina campione del mondo: “Io tifavo per loro, e sono ovviamente contento per tutta una serie di situazioni. Lo ha meritato, anche per aver sicurato le difficoltà. I rigori sono sempre un terno a lotto, ma durante i 120′ ha meritato. Sono stato contento, ma immagino che anche il nostro capitano lo sia stato.”

Giuseppe Esposito