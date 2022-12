Home » News Calcio Napoli » Fabio Cannavaro non ha dubbi, lo ha detto sul Napoli e sullo Scudetto! (VIDEO)

Il Natale si sta avvicinando, come di consueto, da cinque anni a questa parte, avrà luogo l’evento benefico Galà Charity Night promosso dalla Fondazione Cannavaro Ferrara, che ha come obbiettivo quello di raccogliere fondi da destinare alla riqualificazione di alcune zone della città di Napoli e, in generale, della Campania.

L’evento si sta svolgendo questa sera alla Mostra d’Oltremare. Ad assistere allo show, condotto dalla coppia di comici Gigi e Ross, ci sono, oltre Ciro Ferrara, Vincenzo Ferrara, Fabio Cannavaro, Paolo Cannavaro, la madrina Maria Mazza, molti amici e sostenitori della Fondazione, tra cui Gigi e Ross, Veronica Maya, Fabiola Sciabbarrasi, Stefania Orlando, Thayla Orefice, Amaurys Pérez e tantissimi altri ospiti.

Cannavaro: “Il Napoli deve farlo per vincere lo Scudetto!”

Il campione Mondiale nel 2006 con la Nazionale Fabio Cannavaro, ha rilasciato alcune dichirazioni ai nostri microfoni, durante Galà Charity Night, di seguito quanto dichiarato:

Sul parco giochi Ciaravolo a Fuorigrotta, riqualificato dalla Fondazione Cannavaro Ferrara grazie ai fondi raccolti lo scorso anno:

“É il parco dove sono cresciuto, il fatto di poter far rivivere una struttura chiusa è una cosa che mi fa molto felice, quest’anno gli obbiettivi sono due e faremo di tutto per poterli portare a termine, questo per noi è molto importante”

800 invitati al Galà, un grande successo anche quest’anno:

“Si questo fa capire che dopo tanti anni la gente ha capito che ci mettiamo la faccia”

Da tifoso del Napoli, come vive il momento della squadra, può essere l’anno buono?

“Me lo auguro, sono anni che il Napoli riesce a fare buoni stagioni, quest’anno è partita veramente forte, abbiamo un allenatore con grande esperienza e i giocatori sanno che devono continuare così”

Messi nel 2022 come te nel 2006, stesse emozioni?

“É un emozione unica, sul momento non puoi comprenderne l’importanza, lo rivaluti negli anni”



Sul Benevento, di cui è allenatore:

“Ho ancora 6 giocatori fuori, stiamo cercando di recuperare, cercheremo di ottenere risultati, i ragazzi mi hanno dato grande disponibilità, è un’esperienza bellissima ma difficile, da qui alla fine ci sarà da soffrire”

Beneficenza per Napoli?

“É la mia città e dei miei figli, ha tanti problemi ma con la Fondazione cerchiamo di fare progetti per migliorarla. Sono molto orgoglioso.”

Giuseppe Esposito