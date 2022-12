Home » Copertina Calcio Napoli » Napoli-Lille, i convocati di Spalletti: out Demme, la scelta su Rrahmani e Politano

Napoli-Lille chiuderà il 2022 degli azzurri: questa sera, alle ore 20, i partenopei saluteranno il proprio pubblico e si daranno appuntamento al 13 gennaio 2023, quando al Maradona arriverà la Juventus di Allegri.

Questa mattina la squadra si è ritrovata a Castel Volturno per svolgere il lavoro di rifinitura in vista del match di stasera contro i francesi. Con il rientro di Kim Min-jae, Spalletti ha finalmente tutta la rosa a disposizione.

Convocati Napoli Lille, out Demme

Intanto, la società ha comunicato il report allenamento di oggi e i convocati per la sfida di questa sera.

“La squadra dopo una prima fase di attivazione in palestra ha svolto torello esercitazione tattica, calci piazzati e partita a campo ridotto. Rrahmani e Sirigu hanno svolto personalizzato in campo.

Demme ha fatto lavoro personalizzato in palestra per affaticamento muscolare e non prenderà parte alla partita di questa sera. Kim è rientrato dall’impegno con la propria nazionale ai Mondiali”.

Di seguito i convocati per Napoli-Lille.

PORTIERI: Hubert Idasiak, Davide Marfella, Alex Meret

DIFENSORI: Benedetto Barba, Giovanni Di Lorenzo, Daniel Hysaj, Juan Jesus, Mario Rui, Leo Ostigard, Alessandro Zanoli, Karim Zedadka

CENTROCAMPISTI: Elif Elmas, Gianluca Gaetano, Stanislav Lobotka, Matteo Marchisano, Tanguy Ndombele, Alessandro Spavone, Alessio Zerbin

ATTACCANTI: Victor Osimhen, Matteo Politano, Giacomo Raspadori, Lorenzo Russo, Giovanni Simeone