“È vero che tu e Hamsik ritornate a Napoli?”: sentite la risposta di Cannavaro! (VIDEO)

Questa sera alle ore 20:00 andrà in scena, al padiglione 5 della Mostra d’Oltremare, la sesta edizione del Galà Charity Night, l’evento di beneficenza più importante della Fondazione Cannavaro Ferrara. Ad assistere allo show condotto dai comici Gigi e Ross ci saranno numerose personalità del mondo della musica, dello spettacolo e dello sport, oltre ai promotori dell’evento: Ciro Ferrara, Fabio e Paolo Cannavaro.

Da sempre, la fondazione è impegnata nel raccogliere fondi da destinare alla riqualificazione di alcune zone di Napoli e della Campania. Gli obiettivi di quest’anno sono due:

Il primo è “Crescere insieme: un service nel cuore”: progetto firmato dall’Inner Wheel Club di Aversa che accoglie la proposta di don Domenico Pezzella, finalizzato a restituire alla cittadina casertana un campo di calciotto inutilizzato.

Il secondo progetto è quello dell’associazione no profit 100%Naples, presieduta da Ettore Morra, dedicato alla riqualificazione di grandi aree e piazze di Napoli.

Cannavaro: “La classifica parla chiaro: il Napoli deve provarci!”

L’ex capitano del Napoli Paolo Cannavaro ha presentato l’evento ai nostri microfoni e ha ribadito il suo sostegno e amore per la maglia azzurra, di seguito le sue dichiarazioni:

Sull’evento: “Riqualificheremo il nostro territorio per far sì che tanti ragazzi possano avere una valvola di sfogo in quartieri dove arriva un po’ meno sostegno. Aldilà degli impegni lavorativi a Benevento, la nostra presenza è fissa, desideriamo stare qui.”

Scudetto? “La classifica parla chiaro: il Napoli deve provare a vincere lo Scudetto come ha fatto gli ultimi anni. Il campionato è insidioso, ma c’è un vantaggio da sfruttare”



Benevento?: “Io e mio fratello la viviamo molto serenamente e siamo felici della scelta.”

Cannavaro: “Una persona come lui è da tenere in società”

Si parla di un’apertura verso Hamsik torneresti a Napoli? “Io faccio altro, Marek sta per smettere. Un domani mi piacerebbe tornare, ma il mio ruolo è ben deciso, Marek sta decidendo il suo futuro nel calcio. Una persona come lui è da tenere in società.”



Sul Napoli di Spalletti: “La squadra fa la differenza non le individualità come giusto che sia. Spalletti mi piace, da gestire bene la squadra”.

Giuseppe Esposito