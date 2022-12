Napoli-Lille, pochi biglietti venduti: quanti tifosi ci saranno al Maradona

Questa sera, alle ore 20, allo Stadio Diego Armando Maradona, andrà in scena Napoli-Lille, ultima amichevole degli azzurri prima della ripresa del campionato.

Il match di stasera sarà anche l’ultimo di questo 2022 e i partenopei vorranno vincerlo per chiudere al meglio l’anno.

Quanto costano i biglietti di Napoli Lille?

Per la gara di stasera la società ha deciso di attuare dei prezzi decisamente popolari, ancora più bassi rispetto all’amichevole con il Villarreal di sabato scorso. Di seguito i prezzi di ogni settore.

Curve 5€

Distinti 10€

Tribuna Family 10€/5€

Tribuna Nisida 20€

Tribuna Posillipo 30€

Tifosi Napoli (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Napoli Lille, pochi tifosi al Maradona

Nonostante i prezzi più bassi, i tifosi presenti stasera saranno di meno rispetto a quelli visti con il Villarreal. Sarà perché si gioca in settimana, sarà perché l’avversario ha meno appeal (nel Villarreal c’erano gli ex Reina e Albiol), ma questa sera il Maradona sarà quasi deserto.

A poche ore dal match, nessun settore è sold out, fatta eccezione per la Tribuna Family. Anche la Curva B, che di solito è uno dei settori sempre pieni, non sarà piena. Molto bassa l’affluenza in Curva A e nelle due Tribune (Posillipo e Nisida), mentre ci saranno più tifosi nei Distinti.

A meno di clamorosi colpi di scena delle ultime ore, questa sera saranno solo 15/20 mila i tifosi presenti al Maradona per seguire Napoli-Lille.