L’ex Milan spiazza tutti: “Per lo Scudetto tifo Napoli per un motivo!”

Gli ormai conclusi Mondiali 2022 hanno regalato al globo dei nuovi campioni. L’Argentina di Leo Messi, nonostante la falsa partenza con l’Arabia Saudita, ha infatti dominato la competizione regalando al popolo sudamericano un trofeo che mancava da 36 anni.

Messi e Maradona (Getty Images)

Protagonista indiscusso della cavalcata, Leo Messi, che con la dieci sulla schiena è riuscito ad eguagliare la leggenda di Diego Armando Maradona, portando a casa la tanto agognata Coppa del Mondo. A tal proposito, arrivano le parole dell’ex allenatore di Milan e Fiorentina Fatih Terim, sbilanciatosi anche con degli elogi a sorpresa verso il Napoli.

Messi o Maradona? Terim non ha dubbi

Raggiunto dai microfoni in occasione del Golden Foot, l’allenatore turco ha rivelato la propria opinione in merito al dibattito Messi-Maradona, senza dubbio alcuno sulla propria preferenza.

Di seguito quanto dichiarato:

Messi o Maradona?: “In Leo ho rivisto qualcosa di Diego, ma non ho dubbi su chi sia il più forte. Fino a tre mesi fa, Messi era in cima alla mia classifica dei giocatori più forti, seguito poi da Ronaldo, Maradona e Pelè. Dopo la vittoria del Mondiale, ora Messi occupa tutte le prime quattro posizioni!“.

Le parole di Terim sulla lotta Scudetto

Per Terim, dunque, la leggenda di Messi si erge ben oltre quella del Pibe de Oro. Nonostante queste dichiarazioni potrebbero far notevolmente storcere il naso a Napoli, l’allenatore turco ha però avuto modo di farsi perdonare, con degli elogi agli azzurri che sanno di smacco verso il proprio passato rossonero.

Sulla lotta Scudetto: “Sono felice per Spalletti. Provo stima ed affetto per lui, è un mio grande amico. Anche per questo, quest’anno, in Italia tifo il Napoli che sta andando fortissimo. Nonostante abbia lavorato al Milan, mi auguro che gli azzurri trionfino nella lotta Scudetto!“.

