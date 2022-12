Lotta scudetto, Pioli mette le mani avanti: cosa ha detto sul Napoli

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport parlando della ripresa del campionato e della lotta scudetto. Ecco quanto evidenziato:

“Sono stati dieci giorni molto importanti. A Milanello abbiamo fatto volume, qui focus tattici. È un lavoro simile ad una preparazione estiva. Le difficoltà ci aiuteranno a crescere, vogliamo tornare con più forza, più fiducia e più convinzione.

FOTO: Getty – Pioli Milan

Lotta scudetto, la convinzione di Pioli sul Napoli

Al completo siamo una squadra forte. Il livello dei nostri competitor si è alzato. Se il Napoli continua così c’è solo da fargli i complimenti“.

Poi un passaggio sul calciomercato: “Il nostro mercato di gennaio è il recupero dei nostri infortunati. Con la squadra al completo siamo forti. Il nostro obiettivo è vincere qualcosa e abbiamo quattro competizioni in cui poterci provare. De Ketelaere? Non avevo dubbi su Tonali e Leao, ed è così anche per De Ketelaere, ha un grande potenziale e su di lui sono state fatte valutazioni affrettate“.