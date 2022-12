Niente scaramanzia, perché Osimhen non toglie la mascherina: svelato il motivo

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha concesso una lunga intervista a Il Mattino. Tra i tanti temi affrontati c’è anche quello relativo alla sua inseparabile mascherina. Ecco quanto evidenziato:

L’infortunio è stato pesante, come l’operazione e il lungo periodo in cui sono stato fermo. Noi stiamo con la testa già lì a Milano, non vediamo l’ora di ripartire. Nessuno di noi pensa che questi 8 punti di vantaggio sulla seconda diano delle garanzie per il futuro. Il campionato è lunghissimo e sappiamo che non dobbiamo mollare mai per conservare il primo posto. Nella testa c’è solo questo: e poi a Milano quest’anno abbiamo già vinto contro una grande squadra come il Milan.

Foto: Getty – Osimhen Napoli

Osimhen rivela: perché non toglie più la mascherina protettiva

Quando tolgo la maschera? Non ci penso proprio. Non c’entra nulla l’aspetto mentale, la mascherina è una protezione fisica e me la tengo. Non è una cosa di scaramanzia, sono più tranquillo così: la mia faccia la proteggo meglio indossandola. E non me la tolgo.