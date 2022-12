Futuro ancora al Napoli? Osimhen non ha dubbi: qual è la sua volontà!

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha concesso una lunga intervista a Il Mattino. Tra i tanti temi affrontati c’è anche l’utilizzo dei suoi canali social e soprattutto le intenzioni per il futuro. Ecco quanto evidenziato:

Murales per Osimhen? Se vinciamo lo scudetto, lo fanno sicuramente a me. Ma non solo a me. Credo a tutta la squadra. Mai foto della mia famiglia sui social? C’è sempre qualcuno che è pronto a criticare, a riversare odio, a insultare. Finché lo fanno con me, fa parte del gioco, si può anche far finta di nulla. Ma non potrei mai accettare che qualcuno possa usare parole offensive nei confronti di mia figlia o di uno qualsiasi dei miei familiari. Non voglio subire questi attacchi ai miei affetti, per questo difendo la privacy della mia famiglia dagli attacchi di chi odia ed è capace di scrivere cose orribili tengo per me perché non è a disposizione di nessuno.

Osimhen, futuro ancora al Napoli? La risposta

Futuro al Napoli? Il futuro è questo momento. È vincere qualcosa di importante in Italia. Difficile poter pensare a qualcosa di meglio del Napoli: è una delle più grandi squadre di Europa, è un club straordinario, ed è normale che adesso sono concentrato solo su quello che dobbiamo fare in questa stagione. Perché non abbiamo fatto ancora nulla: dobbiamo vincere qualcosa. Poi vedremo cosa succederà. Grazie a Spalletti, sto continuando a migliorare. La mia concentrazione mi ha aiutato, così come le critiche costruttive, quelle fatte a fin di bene”.