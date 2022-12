Osimhen svela: “Non solo lo scudetto, abbiamo anche un altro obiettivo”

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha concesso una lunga intervista a Il Mattino. Tra i tanti temi affrontati c’è anche la sfida per gli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Ecco quanto evidenziato:

Champions League, l’obiettivo del Napoli è battere l’Eintracht Francoforte

“Champions? È un grande torneo, dà emozioni uniche. Ha un grande fascino e non vedo l’ora che arrivi il momento di affrontare l’Eintracht: noi sappiamo di essere forti ma sappiamo che anche loro lo sono e che superare il turno non sarà semplice. Ma arrivare ai quarti di finale è uno dei nostri obiettivi. E non lo nascondiamo“.

Foto: Getty – Osimhen Napoli

Dunque non solo lo scudetto e fare la storia in Italia, il Napoli guarda con convinzione anche ai traguardi europei. I partenopei, d’altro canto, non sono mai riusciti ad andare oltre gli ottavi di finale in Champions League. Passare il turno sarebbe un altro piccolo mattone sulla storia del club scritta da Spalletti e dal suo gruppo.