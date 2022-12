Marotta sicuro sullo Scudetto: “Sono loro la squadra da battere”

Mancano ormai pochi giorni alle feste natalizie nonché al secondo start della Serie A, atteso il 4 gennaio 2023. La lunga sosta per i Mondiali è infatti entrata nelle sue ultime due settimane di vita, prima che le migliori squadre d’Italia possano tornare a scaldare i cuori dei milioni di tifosi ed appassionati.

Il nuovo inizio del campionato italiano regalerà spettacolo sin da subito, vista la caratura del main event previsto per tale giornata. A San Siro andrà infatti in scena Inter-Napoli, ormai grande classico degli sconti nord vs sud alla quale si arriva con i nerazzurri in cerca di riscatto e con dei partenopei desiderosi di blindare la vetta. In merito alla sfida, è da poco intervenuto Beppe Marotta.

Verso Inter-Napoli, le parole di Marotta

L’amministratore delegato dell’Inter, in occasione della cena di Natale nerazzurra, è stato raggiunto dai microfoni di Sky dispensando opinioni sul proprio club. Fra esse, parole spese anche per la sfida contro il Napoli e sulla preparazione ad essa di tutto il gruppo.

Di seguito quanto dichiarato:

Su Inter-Napoli: “Una società come l’Inter deve sempre essere ambiziosa, senza però mai cadere nella superbia. Dovremmo essere bravi ad essere competitivi contro il Napoli, fin qui miglior squadra del campionato a mani basse. Il nostro augurio è quello di accantonare il mancato trionfo del 2022 portando a casa il trofeo nel 2023“.

Mario Reccia