Il Napoli è al lavoro in vista della ripresa del campionato. Concluso lo scambio Zanoli–Bereszynski con la Sampdoria e confermato il rientro di Contini come terzo portiere dal prestito, anche la rosa a disposizione di mister Spalletti è di fatti al completo per tentare l’assalto allo scudetto e continuare il percorso in Champions League.

Il club non vorrebbe modificare ulteriormente la rosa, ma molto dipenderà anche dalle cessioni. Non è un mistero che Diego Demme abbia chiesto il trasferimento, anche se il Napoli sta tentando di convincerlo a restare. Ovviamente la società partenopea non si farà trovare impreparata e tal proposito va registrato un sondaggio per un centrocampista del Torino.

FOTO: Getty – Lukic Torino

Ultime notizie calciomercato, sondaggio del Napoli per Lukic del Torino

Infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, il Napoli ha chiesto informazioni per Sasa Lukic. Il centrocampista serbo ha un contratto fino al 2024 con i granata e al momento il rinnovo appare lontano. Ecco perché, davanti a un’offerta da 15 milioni di euro, il Torino sarebbe disposto a farlo partire già a gennaio, consapevole che senza rinnovo a giugno la cifra della potenziale cessione continuerà a scendere.

Oltre al Napoli, anche la Roma ha presto informazioni su Lukic. Da capire se il Napoli intenderà investire fin da subito su un giocatore con queste caratteristiche, ma intanto è da registrare l’interesse di Giuntoli.