Kvara fuori forma, la mossa di Spalletti per recuperare il georgiano

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sulle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia, apparso non in perfette condizioni nelle amichevoli disputate dagli azzurri nel corso di questo ritiro invernale. Spalletti sta comunque lavorando per il recupero del suo attaccante. Ecco quanto evidenziato:

Kvaratskhelia fuori forma? La mossa di Spalletti

“Al Napoli hanno valutato ogni cosa, per preservare i muscoli dei propri giocatori. In particolare con Kvara, per un fattore non secondario. Il ragazzo ha cominciato la nuova stagione in Italia senza praticamente riposare.

FOTO: Getty – Kvaratskhelia Napoli

Dunque è come se in novembre il georgiano abbia fatto il suo mese vero di riposo annuale, tra l’altro costretto dalla lombalgia a fermarsi e doversi curare allo stesso tempo. Normale che il programma iniziato a inizio dicembre in Turchia sia stato un abito sartoriale in cui soppesare ogni carico di lavoro. Ma ora sta bene fisicamente e proprio il finale in crescendo contro il Villarreal sabato ne è la dimostrazione.

La tabella è stata rispettata. Bisogna solo aver un po’ di pazienza per vedere una falcata più “sciolta” e rapida, che gli consenta di ripetere quei giochi di gambe, palla al piede, che hanno fatto impazzire i difensori avversari e i tifosi del Napoli, che sene sono innamorati”.