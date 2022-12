Inter, Lautaro e Brozovic saltano il Napoli? Le loro condizioni

Alla ripresa del campionato, il Napoli sarà subito impegnato in una sfida decisiva per difendere il momentaneo primo posto. Gli uomini di Spalletti, infatti, il prossimo 4 gennaio se la vedranno contro l’Inter di Simone Inzaghi in una gara che si preannuncia molto combattuta.

I nerazzurri hanno concluso il 2022 al quinto posto, a quota 30 punti, a ben 11 lunghezze dal Napoli. L’avvio di stagione non è stato dei più positivi e la squadra di Inzaghi è chiamata al riscatto. La grande speranza per la ripresa del campionato, in casa Inter, si chiama Romelu Lukaku. L’attaccante belga, che viene da un Mondiale piuttosto infelice, ha lavorato insieme al gruppo squadra già da prima della gara contro il Betis, a cui non ha partecipato per evitare di infortunarsi nuovamente.

Lukaku (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Inter, le condizioni di Lautaro e Brozovic

Lukaku, però, dovrebbe tornare a disposizione nella gara di giovedì contro la Reggina. Alla Pinetina ormai è considerato pienamente recuperato e questo è un fattore che Simone Inzaghi conta di sfruttare al massimo, dopo una prima parte di stagione con tante assenze.

Nel frattempo fanno progressi anche il Tucu Correa e D’Ambrosio, che hanno lavorato a parte nelle ultime settimane ma sono ormai prossimi al rientro a pieno regime.

Ricadono proprio su Correa le speranze di Simone Inzaghi, considerando anche che contro il Napoli l’attacco non potrà contare su Lautaro Martinez: il Toro ha giocato e vinto il Mondiale in Qatar in condizioni fisiche incerte. La forma non preoccupa più di tanto, ma rientrerà in Italia solo a ridosso della ripresa e avrà quindi bisogno di un fisiologico periodo di ripresa. Stesso discorso per Marcelo Brozovic, che ha peraltro saltato la finale terzo-quarto posto: solo un affaticamento in semifinale e nulla più, ma anche per il croato servirà un po’ di tempo.