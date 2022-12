Messi e Di Maria se la cavano: incidente sfiorato sul pullman dell’Argentina (VIDEO)

Notte di folle festa in Argentina, dove la Nazionale campione del mondo di calcio è tornata con la Coppa del Mondo. L’Albiceleste è stata accolta a Buenos Aires da una folla immensa di tifosi, che si sono riversati in strada per rendere omaggio a Messi e a tutta la squadra allenata dal CT Scaloni.

La festa sta però per essere rovinata da un episodio di negligenza. Infatti, come è possibile vedere da alcuni video diffusi da ESPN Argentina, il pullman che trasportava la Nazionale stava per incappare in un incidente. Sul bus a tetto scoperto, che portava in trionfo i calciatori, ben 5 giocatori hanno rischiato grosso, e tra questi c’era anche Messi.

Giocatori Argentina Pullman

La Pulce, insieme a Di Maria, De Paul, Otamendi e Paredes, erano infatti seduti sulla parte più alta del pullman e, mentre veniva effettuato il giro d’onore tra la folla, i cinque calciatori non si sono accorti di essere nei pressi di alcuni cavi elettrici che attraversavano la carreggiata.

I cinque giocatori si sono accorti all’ultimo secondo dei cavi e si sono abbassati in tempo per evitarli. Lo juventino Paredes è il giocatore che ha rischiato di più: non si era accorto dei cavi e si è calato giusto in tempo, i cavi gli hanno comunque toccato il cappellino che è poi caduto dal pullman.

ECCO IL VIDEO: