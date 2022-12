Calciomercato Napoli, la Salernitana vuole Demme? Le parole di Nicola

Con il termine dei Mondiali 2022 in Qatar inizia a farsi strada, nelle menti dei tifosi, il countdown verso la ripresa del campionato di Serie A. La massima competizione italiana riaprirà infatti i battenti il prossimo 4 gennaio 2023, preceduta di due giorni dall’apertura della finestra invernale di calciomercato.

Diego Demme

Seppur i movimenti di mercato siano ancora ufficialmente fermi, sono già iniziati i contatti fra le varie squadre, proprio come accaduto fra Napoli e Sampdoria nello scambio con protagonisti Zanoli, Contini e Bereszysnky. In casa Napoli si è però consapevoli che alcune figure potrebbero salutare la maglia azzurra a partire dal mese di gennaio, con Diego Demme principale indiziato.

“Nulla è escluso”, le parole di Nicola su Demme

Nonostante mister Spalletti lo abbia più volte definito fondamentale ai fini del gruppo, è innegabile non considerare Demme nella lista delle possibili cessioni da parte del Napoli. La destinazione più calda resta ancora Salerno, nonstante le varie smentite. A tal proposito, a margine del Premio Maestrelli, il CT della Salernitana Davide Nicola ha espresso la propria opinione.

Davide Nicola (Getty Images)

Di seguito, le parole di Nicola ai microfoni Sky:

Su Demme: “Demme è un ottimo calciatore, ma non so se farebbe al caso della Salernitana. Il nostro direttore ha in mente di valorizzare giovani a centrocampo come Bohinen e quindi vedremo quale sarà la decisione finale. Di certo non escludo la possibilità di fare colpi a centrocampo, vista la lunghezza quasi destabilizzante del mercato“.

Mario Reccia