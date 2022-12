Scossa di terremoto sul Vesuvio: commenti vergognosi sui social

Tanta paura per gli abitanti dei comuni vesuviani: ieri sera una scossa di terremoto ha spaventato nuovamente la popolazione.

La scossa di magnitudo 2.5 è stata avvertita intorno alle ore 20:50 nei comuni di Massa di Somma, San Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, Boscotrecase, Ottaviano, Torre del Greco.

L’epicentro della scossa è stato proprio all’interno del cratere del Vesuvio, quindi in superficie: la scossa, infatti, è stata avvertita anche in qualche quartiere della città.

Terremoto Napoli

Terremoto Napoli, commenti beceri sui social

Intanto, non sono mancati i soliti commenti beceri da parte degli abitanti delle altre città. Un razzismo stupido di cui purtroppo stiamo imparando a farci l’abitudine.

Tra i commenti più in voga sui social ci sono quelli che ricordano il coro da stadio “Vesuvio erutta”. Il coro riproposto sulle note di “Freed from desire”, cantato anche dalle curve del Maradona per rispondere con ironia al razzismo, è intonato in tantissimi stadi italiani, anche quando il Napoli non c’entra nulla con la partita in questione.

Purtroppo più si fa avanti e più si torna indietro e questo razzismo nei confronti di Napoli non sembra avere una fine.