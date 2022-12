Messi chiede aiuto a Maradona durante i rigori? Il video da brividi sta facendo il giro del mondo (VIDEO)

Partita spettacolare tra due squadre formidabili: questa è stata Argentina-Francia, finale del Mondiale in Qatar.

Centoventi minuti al cardiopalma e la Coppa del Mondo che è stata assegnata solo ai calci di rigore: una finale più bella di così è difficile anche solo da immaginarla.

Argentina (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

“Vamos Diego, desde el cielo”, Messi chiama Maradona

Il protagonista del Mondiale argentino è stato senza dubbio Lionel Messi. Il campione di Rosario ha siglato 7 reti nel torneo tra cui una doppietta fondamentale in finale.

Ma anche un fenomeno come Messi ha dovuto chiedere un “aiuto divino”. Sta girando sui social un video in cui viene inquadrato Leo prima del rigore decisivo di Montiel: sguardo al cielo e dal labiale sembra chiaro il “Vamos Diego, desde el cielo”. Un secondo dopo, Messi è a terra in lacrime a festeggiare la vittoria del suo primo Mondiale.

Vera richiesta ultraterrena a Maradona o labiale mistificato? Nel calcio si è romantici e quindi crediamo nella prima ipotesi.