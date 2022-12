Meret parla chiaro: “Vogliamo mandare un segnale alle altre squadre!”

Il Napoli di Luciano Spalletti lavora per preparare l’amichevole con il Lille di mercoledì 21 dicembre e soprattutto per riprendere al meglio il campionato nel big match contro l’Inter a San Siro. Gli azzurri scenderanno in campo il 4 gennaio alle 20:45 per dare avvio alla seconda fase del campionato, con la speranza di continuare a custodire la vetta della classifica.

Il portiere azzurro Alex Meret ha rilasciato un’intervista sui canali di Sky Sport, in cui ha parlato del sogno scudetto e del lavoro della squadra.

Meret sull’Argentina: “Ha meritato la vittoria!”

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Una parata come quella di Martinez? Penso sia stata la parata più importante della sua vita! Si è ripetuto durante i rigori, è stata una grandissima serata per lui. Poter vivere quei momenti è una grandissima emozione e soddisfazione, sarebbe bello per me“.

Il Napoli vinse il suo primo scudetto nel 1987, l’anno dopo che l’Argentina vinse la Coppa del Mondo. “Ieri ho visto la partita: l’Argentina ha fatto una gran vittoria e secondo me ha meritato per quello che ha dimostrato durante tutta la partita. Speriamo di poter ripetere quel che è già successo, noi ce la metteremo sicuramente tutta e continueremo a fare quello che abbiamo fatto nella prima parte di stagione, per continuare a stare là davanti e per provare ad arrivare primi“.

FOTO: Getty Images, Alex Meret

“Lille per riscattare il Villarreal? Perdere non fa mai piacere a nessuno, con il Villarreal abbiamo sbagliato qualcosa di troppo e ci hanno punito sui nostri errori, sulle ripartenze che abbiamo concesso. Speriamo di non commettere di nuovo questi errori nella prossima partita. Di fare una buona prestazione e se arriva la vittoria tanto meglio”.

“Pressione? C’è sempre, ma l’importante in questo momento è lavorare al massimo per mettere carico nelle gambe e arrivare pronti alla prima del campionato. Stiamo lavorando per questo, dobbiamo seguire ciò che ci chiede il mister e fare ciò che ci dice lui, che fino ad ora ha portato grandi risultati e dobbiamo continuare così“.

Ripartenza Serie A: il commento di Meret!

“Gennaio l’esame della verità? Sicuramente abbiamo partite molto difficili e importanti, ripartire bene potrà dare un segnale alle altre squadre: noi ci siamo, noi continuiamo a fare quello che abbiamo fatto all’inizio del campionato e proveremo a farlo, dobbiamo farci trovare pronti perché sarà un mese difficile ma ci stiamo preparando al meglio“.