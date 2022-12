Voci di mercato su Kvaratskhelia? Giuntoli fa chiarezza: l’idea del club!

Il Napoli si prepara per riprendere al meglio il campionato di Serie A, che riaprirà i giochi il 4 gennaio con il big match contro l’Inter, e nel mentre continuare a monitorare le situazioni di calciomercato. Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha rilasciato una breve intervista alla redazione russa di Sport Express, soffermandosi sull’interesse del Newcastle per il georgiano Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia nel mirino del NewCastle: le ultime

Il volto di questo Napoli oltre le aspettative è senza dubbio l’esterno georgiano, che fino ad ora in 17 presenze ha collezionato otto gol e dieci assist scatenando lo stupore generale per il suo talento cristallino.

Kvaratskhelia (Getty Images)

Il quotidiano inglese The Times nei giorni scorsi aveva riferito che l’obiettivo numero uno del Newcastle per il calciomercato di gennaio sarebbe proprio il 77 del Napoli, notizia che ha preoccupato fin da subito i tifosi napoletani.

Futuro Kvaratskhelia: Giuntoli non ha dubbi!

Il Ds azzurro Cristiano Giuntoli però è sicuro e ha tranquillizzato anche i tifosi ai microfoni di Sport Express, ribadendo che Kvaratskhelia non lascerà Napoli.

Di seguito le sue parole:

“L’interesse del Newcastle per Kvaratskhelia? Non c’è alcuna possibilità che vada via, a prescindere dall’importo dell’offerta”.

Poche parole ma tanta concretezza, solito mantra del Direttore sportivo azzurro che ha messo una pietra sopra le voci di mercato.

MICHELE D’ERRICO