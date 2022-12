Home » News Calcio Napoli » Maradona Jr non ci sta: parole forti sul paragone tra Messi e Maradona

È il giorno dopo Argentina-Francia, una partita spettacolare che ogni appassionato del calcio ricorderà per sempre.

L’Argentina si è laureata campione del mondo, ma la partita è stata una vera sofferenza per l’Albiceleste: 2-0 fino all’80’, ma poi la doppietta di Mbappé in due minuti ha rimesso tutto in discussione.

Supplementari e un altro gol a testa: la finale è stata decisa solo ai calci di rigore con quello decisivo segnato da Gonzalo Montiel.

Paragone Messi Maradona, parla Maradona Jr

La vittoria del Mondiale è stata soprattutto merito di Leo Messi: il campione del PSG si è preso per mano l’Argentina e l’ha riportata alla vittoria della coppa a 36 anni di distanza dall’ultima volta.

E adesso che anche il Mondiale è stato conquistato, torna di moda il paragone tra Messi e Maradona. Ma Diego Armando Maradona Junior, figlio del Pibe de Oro, è stato chiaro: il paragone non ha ragione di esistere.

Queste le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il paragone non ha ragione di esiste, dobbiamo goderci un campione come Leo Messi, è inutile fare polemica su questo dibattito. Messi è un enorme fuoriclasse, un calciatore mondiale, è un ragazzo che ha meritato di alzare questa coppa, battiamo le mani a questo giocatore fenomenale. Papà amava Messi, ma chi ama il calcio ama Messi, chi ama il calcio ama Maradona. Oggi è un giorno di festa per l’Argentina, bisogna solo festeggiare”.