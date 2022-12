“È come Griezmann”, Spalletti incorona il calciatore del Napoli!

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Tra i tanti temi affrontati dall’allenatore degli azzurri, c’è sicuramente Giacomo Raspadori, calciatore che sta dimostrando una duttilità tattica importante, oltre a qualità tecniche fuori dal comune.

Di seguito le parole dell’allenatore di Certaldo:

“Esperimento tattico? Raspadori ha fatto un’ottima partita, sviluppando un’ottima velocità e in quantità con i chilometri percorsi, conosciamo le qualità dei nostri giocatori. Nelle scelte qualche occasione non è andata bene, però in termini di possibilità alla fine lo paghi”.

Napoli Raspadori (Getty Images)

“Raspadori come Griezmann? È così, è un tipo di giocatore che lavora in sinergia con l’attaccante nei movimenti e va ad occupare determinati spazi”.

Parole di completa ammirazione dunque per il numero ottantuno azzurro, oltre che un paragone decisamente pesante ed impegnativo con l’attaccante francese dell’Atletico Madrid che oggi è in Qatar e giocherà la finale per vincere il suo secondo Mondiale consecutivo dopo il trionfo in Russia.