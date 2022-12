Skriniar rivela: “Il calciatore che mi ha ispirato? È una bandiera del Napoli!”

L’Inter, prossima avversaria del Napoli al rientro dalla sosta nel match di San Siro, sta producendo un format per conoscere meglio le radici dei calciatori nerazzurri: “Where are you from?”.

L’ultimo protagonista è Milan Skriniar, difensore centrale della squadra di Inzaghi, che ha parlato anche di una figura chiave della storia del Napoli.

Il difensore slovacco infatti, parlando delle sue radici e del suo calciatore slovacco preferito, ha dichiarato:

“Marek Hamsik è certamente uno di quelli che mi hanno ispirato di più, è il più conosciuto e ha fatto una carriera straordinaria, anche qui in Italia”.

Former Napoli's Slovakian midfielder Marek Hamsik

Parole di ammirazione profonda dunque nei confronti dell’ex capitano e numero diciassette azzurro, che certamente ha segnato un’epoca all’interno del calcio in Slovacchia, nazione d’origine di Skriniar.

Per ironia della sorte, la prossima squadra che Milan Skriniar si troverà ad affrontare è proprio la squadra di cui Marek Hamsik è stato capitano e leggenda, il Napoli. Il match di San Siro si prospetta molto interessante anche per questi intrecci che vanno oltre la classifica, che è il tema fondamentale ovviamente del match.