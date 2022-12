Si allontana l’obiettivo azzurro Thuram, ad un passo da un top club di Premier

Il Napoli sta volando in questo avvio di stagione. Gli azzurri sono primi in campionato con 8 punti di vantaggio sul Milan e hanno conquistato il primo posto nel girone di Champions davanti al Liverpool.

Nessuno si sarebbe aspettato una partenza del genere dopo la turbolenta estate che ha colpito gli azzurri. Dopo le partenze di Koulibaly, Mertens, Insigne, Fabiàn Ruiz e Ospina, sembrava impossibile per il Napoli lottare per traguardi importanti.

Il mercato, però, ha dato nuovo vigore alla squadra. Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, è stato in grado di rimpiazzare tutte le partenze con giocatori che poi si sono rivelati di altissimo livello come Kim, Kvaratskhelia e Raspadori.

Thuram Napoli (Getty Images)

Corsa a Thuram: Manchester United in pole!

Il lavoro di Giuntoli, però, non si è di certo fermato e il ds è sempre a caccia di nuovi rinforzi che possano migliorare la rosa a disposizione di Spalletti.

Nelle ultime settimane è stato accostato il nome di Marcus Thuram al Napoli. L’esterno offensivo del Mönchengladbach è ora impegnato con la Francia ai Mondiali ed è in scadenza di contratto.

Negli scorsi mesi, oltre alla concorrenza dell’Inter, c’era anche quella del Bayern Monaco. I tedeschi si sono però defilati e questo aveva aperto uno spiraglio per il Napoli.

Nelle ultime ore, però, la situazione è cambiata ulteriormente. Stando a quanto riportato dalla Bild, infatti, il Manchester United sarebbe in pole position nella corsa per Thuram. Gli inglesi vogliono portarlo ad Old Trafford già dal prossimo gennaio e il Borussia Mönchengladbach ha già fissato il prezzo: 12 milioni.