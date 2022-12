Reina torna a Napoli, parole da brividi dell’ex portiere!

Ieri sera il Napoli è sceso in campo allo Stadio Maradona per la terza amichevole di questa sosta a causa dei Mondiali in Qatar.

Gli azzurri hanno affrontato il Villarreal di Quiqué Setién e ha ritrovato due ex Napoli tra le file del “sottomarino giallo“.

Pepe Reina (Photo by Gareth Copley/Getty Images)

Si tratta, ovviamente, di Raul Albiol e Pepe Reina. I due giocatori spagnoli sono stati grandi protagonisti nel Napoli di Sarri che sfiorò lo Scudetto nella stagione 2017/2018.

I due ex Napoli, prima del calcio d’inizio, sono stati omaggiati dai tifosi azzurri e anche dalla società partenopea che ha donato loro due maglie.

L’estremo difensore spagnolo, nella giornata di oggi, ha voluto ringraziare la città di Napoli attraverso il suo profilo Twitter.

Di seguito il tweet:

“Sono passati già quattro anni da quando non faccio più parte di questo club ma per me ritornare qui è sempre un emozione grande. Questa città mi appartiene, la sento mia, qui sono a casa, e questo grazie al calore che mi avete dato e che ancora sento ogni volta che penso a voi.”