Luciano Spalletti è a Roma per l’ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti al momento è a Roma, in Campidoglio, in visita alla camera ardente di Sinisa Mihajlovic.

Il tecnico azzurro ha deciso di andare di persona a portare il proprio personale ultimo saluto ad un amico, oltre che un collega che nulla ha potuto con una terribile malattia, che pure lui era riuscito a combattere per un lungo periodo di tempo.

Già nelle ore passate, l’allenatore azzurro aveva espresso tutta la sua vicinanza alla famiglia Mihajlovic ed aveva ricordato l’ex tecnico del Bologna con parole di profonda stima e rispetto.

La camera ardente in Campidoglio rimarrà aperta fino alle ore 18 e Luciano Spalletti ha deciso che non poteva assolutamente mancare la sua visita in ricordo dell’amico.

Sui canali social di Sportitalia è stato pubblicato anche un video che ritrae il tecnico azzurro all’interno della camera ardente.

Di seguito le immagini pubblicate dall’emittente sul proprio profilo Twitter ufficiale:

IL SALUTO DI SPALLETTI 🥹



L’allenatore del Napoli #LucianoSpalletti è arrivato in Campidoglio per rendere omaggio a #SinisaMihajlovic: ecco il bellissimo gesto, di profondo rispetto, del tecnico toscano 🙏#sportitalia #mihajlovic #roma #sscnapoli pic.twitter.com/rbRA3jXb1e — Sportitalia (@tvdellosport) December 18, 2022

Momenti di emozione fortissima, come è giusto e normale che sia di fronte ad un avvenimento di questo tipo.