Niente cena di Natale quest’anno in casa Napoli: De Laurentiis l’ha fatto ieri dopo la partita

L’edizione odierna de Il Mattino ha rivelato un particolare ben preciso riguardante il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Il patron azzurro ieri era allo stadio Diego Armando Maradona ed ha assistito all’amichevole degli azzurri contro il Villarreal.

In particolare, ieri dopo la sconfitta De Laurentiis è andato nello spogliatoio per salutare la squadra e sarà di nuovo presente nell’ultima amichevole dell’anno mercoledì contro il Lille.

La sfida contro i francesi sarà l’ultima dell’anno e dunque anche l’ultima scampagnata prima del rientro in Serie A a San Siro contro l’Inter.

Il patron azzurro sta cercando di manifestare il più possibile vicinanza alla squadra in questi giorni, vista la sua assenza in ritiro in Turchia e visto che quest’anno non ci sarà la consueta cena di squadra di Natale.

La decisione è stata presa proprio alla luce del ritiro in Turchia che ha fatto stare la squadra assieme per dieci giorni. Dunque niente cena di Natale per i calciatori, che potranno godersi quei giorni completamente in famiglia.