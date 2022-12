Francia assente ingiustificata, la causa è il virus del cammello?

In questi minuti si sta disputando la finale dei Mondiali tra Argentina e Francia. L’Albiceleste è in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Messi e Di Maria.

Nel primo tempo l’Argentina ha surclassato la Francia che è apparsa irriconoscibile. I sudamericani hanno vinto tutti i duelli fisici e sono sembrati molto più in condizione.

Argentina Francia Finale (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)

Durante il match, i telecronisti RAI hanno provato a dare una spiegazione alla prova sottotono dei transalpini. Secondo quanto ipotizzato da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, la causa potrebbe essere il cosiddetto “Virus del Cammello” che tanto aveva spaventato il ritiro della Francia nei giorni scorsi.

Di seguito quanto evidenziato:

Rimedio: “Non è che l’orribile primo tempo della Francia sia stato condizionato da questo virus che ha colpito la Nazionale in questi giorni? Perché davvero non si spiega la loro prestazione”.

Di Gennaro: “In realtà l’ho pensato anch’io. A guardarli i calciatori francesi sembrano scarichi anche dal punto di vista fisici. Non so se sia colpa del virus, ma di certo questa non è la Francia che conosciamo”