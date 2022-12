UFFICIALE – L’Argentina è Campione del Mondo, sconfitta la Francia ai rigori!

La finale appena conclusa è una partita che è già entrata di diritto nella storia del calcio.

Argentina e Francia hanno dato vita a uno spettacolo incredibile. L’Albiceleste è andata in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Messi e Di Maria. La Francia non demorde e pareggia grazie alla doppietta di Mbappé.

Ai supplementari l’Argentina passa ancora davanti con Messi, ma è sempre Mbappé a pareggiarla, ancora su rigore.

Argentina Campione del Mondo (Photo by Catherine Ivill/Getty Images)

La finale è terminata ai rigori, dove le due stelle sono state nuovamente impeccabili. “El Dibu” Martinez neutralizza due rigori ed è Montiel a siglare il rigore decisivo.

Per l’Argentina è il terzo mondiale della propria storia dopo le vittorie nel 1978 e nel 1986. Per Leo Messi è il primo trionfo mondiale con la maglia albiceleste. Un’ulteriore risposta a chi lo criticava di essere poco decisivo con la maglia della Nazionale. Per il numero 10 di Rosario, la Coppa del Mondo si aggiunge alla vittoria della Copa America dello scorso anno.

L’Argentina, inoltre, è la seconda nazionale a vincere i mondiali dopo aver perso la prima partita del girone. L’altra a riuscire nell’impresa è stata la Spagna nel 2010.