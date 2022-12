Home » News Calcio Napoli » Delirio a Napoli per la finale Mondiale: tifosi in piazza per l’Argentina! (VIDEO)

Manca sempre meno alle finale del Mondiale in Qatar. Alle ore 16 italiane, si sfideranno Argentina e Francia allo Stadio Lusail.

Oltre alla Coppa del Mondo in palio, quella di questo pomeriggio è anche una sfida generazionale tra Mbappé e Messi. Il numero dieci francese è alla ricerca del suo secondo mondiale ad appena 23 anni, mentre il fuoriclasse argentino è alla ricerca di quel trofeo che suggellerebbe una carriera straordinaria.

In questo mondiale, la grande assente è stata certamente l’Italia che non è riuscita a qualificarsi per il Qatar da campione d’Europa in carica.

Tifosi Argentina

Napoli, tifosi in piazza per l’Argentina!

Questo ha permesso ai tifosi italiani di tifare liberamente per le altre nazionali e, in particolare a Napoli, molti hanno scelto di tifare l’Albiceleste.

Quello che sta accadendo in questi minuti nel capoluogo campano è straordinario. A Piazza Dante a Napoli molti tifosi argentini si sono uniti a quelli napoletani per supportare Messi e compagni in quella che potrebbe essere la partita più importante della loro carriera.

Di seguito il video: