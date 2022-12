Tutta la rosa a disposizione di Spalletti: quando rientrano i cinque Nazionali

Il ritiro in Turchia, allenamenti intensi a Castel Volturno e amichevoli internazionali per testare la condizione fisica: Spalletti ha voluto mantenere alta la concentrazione della squadra nel corso della sosta per il Mondiale in Qatar.

Questa sera, gli azzurri scenderanno in campo contro il Villarreal per la prima delle due amichevoli che si terranno allo Stadio Diego Armando Maradona.

Spalletti avrà a disposizione quasi tutta la rosa, ad eccezione di Sirigu e Rrahmani, in fase di recupero dai propri infortuni, e i cinque reduci dal Mondiale, Kim, Olivera, Anguissa, Zielinski e Lozano.

Luciano Spalletti (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Quando tornano ad allenarsi Kim, Olivera, Anguissa, Zielinski e Lozano?

I cinque azzurri impegnati al Mondiale sono tornati dal Qatar con emozioni contrastanti. Zielinski e Kim hanno potuto festeggiare la qualificazione agli ottavi con la Polonia e la Corea del Sud, ma le batoste prese dalla Francia e Brasile non saranno dimenticate con facilità.

Piotr Zielinski (Photo by MANAN VATSYAYANA/AFP via Getty Images)

Anguissa si è tolto la soddisfazione di battere il Brasile nell’ultima gara della fase a gironi, ma il centrocampista azzurro è stato tra i peggiori in campo nel match tra il suo Camerun e la Serbia, terminato con un pareggio.

Delusione totale per Olivera e Lozano, eliminati a sorpresa nella fase a gironi: Uruguay e Messico sono arrivate entrambe terze a discapito di Polonia e Corea del Sud.

Guillermo Ochoa e Hirving Lozano (Photo by PABLO PORCIUNCULA/AFP via Getty Images)

I cinque azzurri, terminata l’esperienza in nazionale, hanno potuto godere di almeno un paio di settimane di vacanze per trascorrere del tempo con le proprie famiglie. Ma adesso è arrivato il momento di tornare al lavoro a Castel Volturno.

Domani sarà il turno di Anguissa, Olivera e Lozano, eliminati nella fase a gironi. Kim e Zielinski, che hanno disputato anche la gara degli ottavi di finale, avranno di un giorno di vacanza in più: i due torneranno a Castel Volturno lunedì 20 dicembre.

Lavoro di preparazione in vista del big match contro l’Inter del 4 gennaio: nessuno di loro prenderà parte all’amichevole contro il Lille.