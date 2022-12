Trevisani: “Cristiano Ronaldo al Napoli sarebbe stato una tragedia”

Il Mondiale in Qatar si avvia verso la conclusione: i club di Serie A stanno cominciando a pianificare il prosieguo della stagione, con un occhio all’imminente mercato di gennaio.

Il Napoli, come ribadito dal direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli, non farà grosse operazioni di mercato. La grossa rivoluzione è avvenuta in estate, con l’addio dei vari senatori come Koulibaly, Insigne, Mertens, Ospina e Fabian, condita dal sogno Cristiano Ronaldo.

La suggestione Ronaldo, alla fine, non si è concretizzata. Il portoghese è ritornato allo United con scarsi risultati, finendo addirittura a svincolarsi dai Red Devils.

Trevisani: “Se il Napoli l’avesse fatto, sarebbe stata un tragedia”

Victor Osimhen (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Sul sogno CR7 in azzurro è intervenuto in diretta su Twitch, durante la trasmissione KickOff, il giornalista Riccardo Trevisani. Di seguito quanto dichiarato:

“Se il Napoli avesse preso Ronaldo sarebbe stata una tragedia, pensa ad avere lui e non Osimhen che attacca la profondità.”

Il noto giornalista ha sottolineato l’importanza tattica dell’attaccante nigeriano, preferendogli un campione senza tempo come Cristiano, il quale, secondo lui, non avrebbe potuto incidere più di tanto all’interno della rosa di mister Spalletti.

Giuseppe Esposito