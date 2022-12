Report allenamento Napoli: la notizia su Rrahmani e un altro azzurro

Il Napoli continua la propria preparazione in vista dei prossimi impegni ma, soprattutto, della ripresa del campionato del 4 gennaio contro l’Inter.

Gli azzurri, dopo una prima fase di ritiro in Turchia, sono tornati ad allenarsi al Konami Training Center di Castel Volturno per continuare la preparazione.

Dopo le due amichevoli giocate in terra turca, il Napoli si appresta ad affrontare Villarreal e Lille dinanzi al proprio pubblico, infatti, nell’ordine sfiderà gli spagnoli nella giornata di domani 17 dicembre alle ore 20.30 mentre i francesi il 21 dicembre alle ore 20.00.

Napoli, allenamento (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Spalletti ha l’intera squadra a disposizione fatta eccezione di alcuni nazionali che si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare a pieno regime.

Report Napoli, le ultime sugli infortunati

Tra gli infortunati che ancora non hanno recuperato del tutto, ci sono ancora il portiere Salvatore Sirigu e il difensore Amir Rrahmani, proprio riguardo questi due calciatori giungono importanti novità dall’allenamento odierno.

Di seguito il report del Napoli:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano l’amichevole contro il Villarreal in programma domani alle ore 20.30 allo Stadio Maradona. Successivamente altro test il 21 dicembre contro il Lille alle ore 20 sempre al Maradona. Il campionato riprenderà il 4 gennaio con Inter-Napoli in programma a San Siro per la sedicesima giornata di Serie A (ore 20.45)”.

“La squadra ha svolto una prima fase di torello ed esercitazione tecnico tattica. Successivamente lavoro tattico e chiusura di sessione con partita a campo ridotto”.

“Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato tecnico in campo. Allenamento personalizzato in palestra per Sirigu”.