Rinnovi Napoli, la mossa di De Laurentiis per Kim e Kvaratskhelia

Il futuro del Napoli passa dai migliori calciatori della rosa di Luciano Spalletti. Non si può sempre ricostruire e dopo la “rivoluzione” della scorsa estate, questa volta il Napoli vuole provare a costruire un progetto a lungo termine, possibilmente vincente.

I nuovi arrivati, Kim e Kvaratskhelia soprattutto, si sono già messi in mostra con prestazioni lodevoli che hanno attirato gli occhi dei grandi club europei.

Kim Min Jae Napoli rinnovo (Getty Images)

Napoli, rinnovo Kim e Kvaratskhelia: ma ci sono anche Di Lorenzo, Lobotka e Rrahmani

Il rinnovo di contratto di Kim e quello di Kvarataskhelia sono gli argomenti all’ordine del giorno in casa Napoli. C’è il serio rischio di assalti delle big al termine della stagione e il club azzurro intende ridurre al minimo le possibilità d’addio. In sostanza: dovranno arrivare solo offerte “folli” per perdere i calciatori migliori.

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de La Repubblica, il Napoli è al lavoro per i contratto di Kim e Kvaratskhelia, oltre che su quelli di Lobotka, Rrahmani e Di Lorenzo.

“Il Napoli punta su Kim e sta lavorando per abolire prima dell’estate la clausola rescissoria prevista nel contratto del difensore coreano. Ma ci sarà presto un ritocco anche per l’ingaggio di Kvaratskhelia e Aurelio De Laurentiis è in stretto contatto con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli per definire pure i rinnovi del capitano Giovanni Di Lorenzo, del regista slovacco Stanislav Lobotka e del difensore kosovaro Amir Rrahmani, che si legheranno alla squadra azzurra fino al 2027“.