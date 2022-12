Home » News Calcio Napoli » Lukaku verso il rientro: c’è la notizia in vista del Napoli

Manca sempre meno al rientro in campo, infatti, con il Mondiale ormai quasi giunto alla conclusione, il ritorno della Serie A si fa sempre più imminente.

Inter-Napoli: sfida super per il ritorno della Serie A

Dopo questa sosta anomala nel bel mezzo della stagione, tanti sono i punti interrogativi a cui a breve il campo darà una risposta.

Si ricomincerà con il botto: in quel di Milano il 4 gennaio andrà in scena il big match tra Inter e Napoli, due squadre che hanno vissuto una prima parte di stagione in maniera molto diversa.

Da un lato ci sono i nerazzurri che tanto hanno faticato sia per l’assenza di alcuni giocatori importanti sia per molte difficoltà di gioco riscontrate e, infatti, sono al quinto posto in classifica a ben undici punti dal Napoli.

Dall’altro lato ritroviamo gli azzurri che tanto hanno entusiasmato: primato in campionato e in Champions League, l’obiettivo dei partenopei sarà quello riconfermarsi ad altissimi livelli.

Simone Inzaghi, Luciano Spalletti (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Si avvicina il rientro di Lukaku: le ultime

Entrambe le compagini hanno dovuto fare i conti con diversi infortuni: il Napoli ha perso, seppur in momenti diversi della stagione, molte pedine importanti da Osimhen a Kvaratskhelia l’Inter, invece, ha dovuto fare a meno del suo bomber, Romelu Lukaku.

Proprio sulle condizioni del belga giungono importanti novità dalla Gazzetta dello Sport, difatti, stando a quanto riportato dal quotidiano, la tabella per il rientro prosegue a pieno ritmo: l’attaccante ha messo nel mirino la sfida con il Napoli e ha tanta voglia di riprendersi il popolo interista e una maglia da titolare.

Il belga non gioca titolare dal 26 agosto e, dunque, questa sfida contro gli azzurri rappresenterà un vero e proprio nuovo inizio.