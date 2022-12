Zaniolo tra Napoli e offerte estere? Annuncio dall’entourage

Dicembre sta per concludersi e dopo le festività natalizie riparterà il campionato con tanti big match già decisivi per la corsa allo Scudetto.

Il Napoli affronterà l‘Inter, in un match che sa di ultima spiaggia per i nerazzurri che sono molto attardati in classifica rispetto agli azzurri che, invece, se dovessero portare a casa i tre punti, consacrerebbero ancor di più il dominio fin qui mostrato in questa prima parte di stagione.

Durante il mese di gennaio riprenderà anche il calciomercato, con tanti giocatori importanti che potrebbero fare le valigie.

Giuntoli, più che per l’immediato, lavorerà per giugno ed uno dei nomi che è spuntato nelle ultime ore è quello di Nicolò Zaniolo, che ha il contratto in scadenza con la Roma nel 2024 e al momento non ci sono grandi segnali di rinnovo.

Nicolo Zaniolo (Photo by Vincenzo PINTO / AFP) (Photo by VINCENZO PINTO/AFP via Getty Images)

Zaniolo al Napoli? Parla l’agente

Marco Busiello, agente FIFA e intermediario dell’attaccante scuola Inter, ha parlato ai microfoni di TMW della situazione del talento giallorosso.

Queste le parole: “Zaniolo oggi è affermato a livello nazionale e internazionale, non ha ancora espresso tutte le sue potenzialità. Ma queste cose stanno arrivando. Claudio – Vigorelli, agente principale di Zaniolo, ndr – con lui sta facendo cose straordinarie e lo stesso ragazzo oggi sta maturando”.

“Sono arrivate offerte dall’estero? È un giocatore molto importante. A livello italiano è uno dei giocatori che esprime maggiore qualità sia a livello tecnico che fisico, ha tanta attenzione intorno. Detto ciò è un giocatore della Roma che è una grandissima società e tutto verrà valutato a tempo debito”.