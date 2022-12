Home » News Calcio Napoli » Il Napoli si allena a Castel Volturno: ancora personalizzato per due azzurri

Dopo due giorni di riposo in seguito al ritiro intenso in Turchia, il Napoli, nella giornata di ieri, è tornato ad allenarsi a Castel Volturno.

La squadra sta preparando le due amichevoli del Maradona che si disputeranno prima di Natale: il 17 dicembre contro il Villarreal degli ex Pepe Reina e Raul Albiol e il 21 dicembre contro i francesi del Lille.

Luciano Spalletti (FOTO: SSC Napoli)

Report allenamento Napoli, personalizzato per due azzurri

La squadra è tornata ad allenarsi anche questa mattina a Castel Volturno e non ci sono grosse novità per Amir Rrahmani e Salvatore Sirigu, entrambi ancora in fase di recupero: i due hanno svolto ancora lavoro personalizzato.

Di seguito il report allenamento pubblicato sul sito ufficiale della società.

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri in questo periodo di preparazione affronteranno due amichevoli allo Stadio Maradona: il 7 dicembre contro il Villarreal alle ore 20.30 e il 21 dicembre contro il Lille alle ore 20.

Il campionato riprenderà il 4 gennaio con Inter-Napoli in programma a San Siro per la 16esima giornata di Serie A (ore 20.45).

La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Successivamente lavoro tattico e circuito di forza.

Chiusura con partita a campo ridotto.

Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo e Sirigu personalizzato in palestra”.