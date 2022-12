In prestito dal Napoli al Bari: Convocato da Mancini con l’Italia!

Dopo la doppia delusione riguardante la mancata partecipazione al Mondiale della Nazionale Italiana, il Ct Mancini, continua il processo di ripartenza. Il tecnico infatti, ha indetto uno stage dove saranno presenti calciatori di Serie B, Serie A e vari campionati esteri.

Martedì 20 e giovedì 22 dicembre, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, si raduneranno i gruppi selezionati, divisi tra martedì e mercoledì mattina per i giocatori di Serie B, e mercoledì pomeriggio e giovedì mattina per i giocatori di Serie A e dall’estero, in modo da tornare disponibili nelle proprie squadre per prepararsi alla ripresa dei campionati. Nella lista appare il nome del giocare di proprietà del Napoli, Folorunsho.

Lo stage rappresenterà un ulteriore step per favorire la transizione tra Nazionale Giovanile e Nazionale Maggiore, e per trovare altre pedine per l’assetto tattico di Mancini.

La rosa del tecnico di Jesi disputerà le prime partite del nuovo anno ai fini delle qualificazioni al Campionato Europeo del 2024. Gli azzurri affronteranno l’Inghilterra giovedì 23 marzo allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli, per poi recarsi presso Malta a sfidare la nazionale di casa.

A giugno invece, tra il 14 e il 18 del mese, l’Italia affronterà Olanda, Croazia e Spagna per le gare che vedranno la squadra vincitrice tra le Final Four di Nations League.

Italia

Ecco di seguito l’elenco dei convocati allo stage:

1° gruppo calciatori



Mirko Antonucci (Cittadella), Daniel Boloca (Frosinone), Nicholas Bonfanti (Modena), Matteo Brunori (Palermo), Riccardo Calafiori (Basilea), Fabrizio Caligara (Ascoli), Simone Canestrelli (Pisa), Elia Caprile (Bari), Giuseppe Caso (Frosinone), Giorgio Cittadini (Modena), Niccolò Corrado (Ternana), Christian Dalle Mura (Spal), Jacopo Da Riva (Como), Enrico Delprato (Parma), Alessandro Di Pardo (Cagliari), Giovanni Fabbian (Reggina), *Wladimiro Falcone (Lecce), Aldo Florenzi (Cosenza), Michael Folorunsho (Bari), Samuel Giovane (Ascoli), Paolo Gozzi (Cosenza), Luca Lipani (Genoa), Vincenzo Millico (Cagliari), Luca Moro (Frosinone), Samuele Mulattieri (Frosinone), Hans Nicolussi Caviglia (Sudtirol), Gaetano Pio Oristanio (Volendam), Simone Panada (Modena), Andrea Papetti (Brescia), Niccolò Pierozzi (Reggina), Eddie Salcedo (Bari), Stefano Turati (Frosinone), Marco Varnier (Spal).

*parteciperà ad entrambi i gruppi di lavoro;

2° gruppo calciatori



Tommaso Baldanzi (Empoli), Federico Baschirotto (Lecce), Alessandro Bianco (Fiorentina), Samuele Birindelli (Monza), Alessandro Buongiorno (Torino), Nicolò Cambiaghi (Empoli), Marco Carnesecchi (Cremonese), Cesare Casadei (Chelsea), Nicolò Casale (Lazio), Fabio Chiarodia (Werder Brema), Lorenzo Colombo (Lecce), Andrea Colpani (Monza), Diego Coppola (Verona), Alessandro Cortinovis (Verona), Luca D’Andrea (Sassuolo), Wladimiro Falcone (Lecce), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli), Matteo Gabbia (Milan), Antonino Gallo (Lecce), Matteo Lovato (Salernitana), Lorenzo Lucca (Ajax), Tommaso Mancini (Juventus), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Mattia Mannini (Roma), Tommaso Martinelli (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Cher Ndour (Benfica), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giacomo Quagliata (Cremonese), Antonio Raimondo (Bologna), Filippo Ranocchia (Monza), Filippo Terracciano (Hellas Verona), Franco Tongya (Odense), Emanuele Valeri (Cremonese), Emanuel Vignato (Bologna), Samuele Vignato (Monza).

Francesco Esposito