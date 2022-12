“È il più forte in Serie A!”: Graziani esalta l’azzurro

Al momento, il Napoli è la squadra più prolifica in Serie A, e un grande contributo è dovuto soprattutto alle ottime prestazioni fornite da Victor Osimhen.

La punta nigeriana ha già messo a referto in questa prima parte di stagione 9 reti e 3 assist in 11 partite di campionato, un bottino importante che ha convinto tutti delle sue straordinarie doti.

A proposito di ciò, tra le varie domande postegli, ha parlato dell’azzurro l’ex calciatore italiano Francesco Graziani, intervenuto a Radio Goal, trasmissione sportiva di Valter De Maggio. Ecco di seguito quanto dichiarato:

Parla “Ciccio” Graziani: “Osimhen è la punta più forte della Serie A”

Nel corso della sua intervista, “Ciccio” Graziani ha elogiato così il centravanti del Napoli, Victor Osimhen: “Sarò anche poco grazioso nei movimenti come dicono, ma è molto efficace. In questo momento dispone del rendimento più alto di tutti in Serie A tra le varie punte, e credo che tra i vari nomi sia il più bravo attualmente.”

(Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Graziani su Messi e sul Mondiale

“Cassano sostiene che Messi sia più forte di Maradona? è poco rispettoso dire che tra i due non ci sia partita, è un parere condivisibile da nessuno. Fare dei paragoni tra epoche diverse non è corretto, sono due grandissimi campioni di due epoche differenti.”



“Dybala e Di Maria in panchina al Mondiale? Credo che Scaloni abbia capito che in Nazionale vada costruita una squadra con ruoli ben definiti, una formazione operaia con al centro un architetto meraviglioso quale Messi, che non può essere sostituito da Dybala che è il suo vice.”

“Lautaro? Con Alvarez non trova spazio perché quest’ultimo rende di più, credo sia un Argentina meno spettacolare ma molto più concreta rispetto alle scorse viste precedentemente.”

“Vittoria dell’Argentina in finale? Vorrei che Messi vincesse il Mondiale perché lo merita dopo essersi caricato la nazionale sulle spalle.”

(Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Francesco Esposito