Calciomercato Napoli, maxi operazione in chiusura: triplice affare!

La ripresa del campionato è vicina, i club di Serie A si stanno preparando ad affrontare la seconda parte di campionato, in attesa dei reduci dal Qatar, e stanno pianificando l’oramai imminente sessione di calciomercato invernale.

Anche Cristiano Giuntoli è a lavoro per fornire a mister Luciano Spalletti una rosa ancor più completa di quella al momento a disposizione. Nonostante abbia ribadito varie volte che il Napoli non farà grosse operazioni di mercato, durante la prossima sessione di calciomercato, il direttore sportivo azzurro è in cerca di un vice Di Lorenzo che dia più sicurezza al mister e alla squadra.

Al momento l’unica pedina che possa svolgere la mansione di vice Di Lorenzo, a disposizione di Spalletti, è Zanoli, ma il giovane difensore pare non aver convinto al 100% il mister di Certaldo, che ha chiesto un’alternativa più affidabile.

AMSTERDAM, NETHERLANDS – OCTOBER 04: Alessandro Zanoli (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Asse Napoli-Genova, maxi scambio con la Samp!

Secondo quanto riferito dal noto esperto di calciomercato Gianluca di Marzio ai microfoni di Sky Sports, durante la trasmissione “Calciomercato l’originale”, è molto vicina l’intesa fra Napoli e Sampdoria per un triplice scambio, che vede coinvolti Bereszyński, Contini e Zanoli.

GENOA, ITALY – NOVEMBER 06: Bartosz Bereszynski (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Il terzino polacco potrebbe arrivare alla corte di mister Spalletti e svolgere il ruolo di vice Di Lorenzo, con Zanoli che compierebbe il percorso inverso, ma in prestito, per accumulare minuti ed esperienza in Serie A.

Nikita Contini, invece, è stato individuato come possibile sostituto di Salvatore Sirigu, il quale pare non dare sicurezza dal punto di vista della condizione fisica. Contini è di proprietà del Napoli ed è attualmente in prestito alla Sampdoria.

Le società stanno lavorando alla conclusione dell’affare, che potrebbe chiudersi prima di Natale, in modo tale da permettere a mister Spalletti di arrivare alla fondamentale sfida di San Siro, contro l’Inter, con la rosa al completo.

Giuseppe Esposito