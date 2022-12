Il rapporto tra l’Argentina e il popolo partenopeo è fortemente sentito, uniti dalle prodezze di Diego Armando Maradona, è rimasto un forte sostegno reciproco da ambedue le parti. I napoletani vorrebbero l’Albiceleste campione del mondo, per rendere omaggio alla leggenda del calcio, il Pibe de Oro.

A proposito di ciò, in occasione della finale del Mondiale Argentina-Francia, che si disputerà domenica 18 dicembre alle ore 16:00 al Lusail Iconic Stadium, verrà esposto a Castel dell’Ovo un maxi-schermo, nel quale sarà possibile guardare l’ultima partita della competizione.

(Photo credit should read GABRIEL BOUYS/AFP via Getty Images)

Prima la finale Argentina-Francia, poi l’appuntamento è al Largo Maradona

I tifosi dell’Argentina in Italia si ritroveranno a Piazza Dante, per sbandierare i colori dell’Albiceleste, per poi spostarsi al Castello. Dopo la partita, aldilà della squadra vincitrice del torneo, ci si sposterà presso Largo Maradona per omaggiare Diego ai Quartieri Spagnoli.

Tutti a Napoli aspettano il gran finale, il trionfo di Lionel Messi, che dopo aver trascinato la Nazionale in finale del campionato del mondo, ha la possibilità di vincere l’unica coppa che gli manca, la coppa che ha vinto anche Diego.