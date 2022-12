Amazon-Napoli, rivelazione di Formisano: “Diventa per il Napoli un negozio”

Alessandro Formisano, Head of Operations, Sales and Marketing della SSC Napoli, ha parlato tramite un collegamento online dell’università degli Studi di Napoli Federico II, ecco quanto evidenziato:

Formisano sul Napoli: “Non si occupava di pubblicità”

“Nel mondo dello sport la gestione dei diritti di marketing è una questione che richiede una visione avanzata. Quando Napoli ospitò l’America’s Cup, gli organizzatori non avevano nemmeno idea di quali diritti avessero acquisito. Oggi molte società sportive non sanno cosa vuol dire difendere i propri diritti. Il Napoli dei 2 scudetti di 35 anni fa dello stadio San Paolo non si occupava di pubblicità, il diritto era percepito in maniera differente”.

(Photo credit should read FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

“Quando il Napoli fu acquistato da ADL nel 2004 ha giovato della visione di un’imprenditore che ha raggiunto grandi traguardi nel mondo del cinema. Un film o una serie tv oggi sono frutto dell’ingegno e sono opere mediatiche. Io che ho iniziato nel 2006 nel Napoli, ho trovato un’unità di intenti unica. La SSC Napoli oggi esprime la più alta forma di “sfruttamento” dei diritti”.

Amazon Napoli: rivelazione sul vice-presidente

“Amazon-Napoli? Il caso di Amazon richiede uno studio attento. C’è un mix di logica e razionalità. Amazon diventa per il Napoli un negozio. La partnership che vede Amazon e Napoli, nasce da una capacità di dialogare tra cervello e sentimenti, dato che il vice-presidente di Amazon è un grande tifoso del Napoli”.