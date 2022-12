Adani pazzo di Messi: “Io tifo il calcio”, poi sul paragone con Maradona

L’ultimo atto del Mondiale in Qatar andrà in scena domenica 18 dicembre alle ore 16 italiane e sarà un evento straordinario. Francia-Argentina si preannuncia infuocata e gli occhi di tutto il mondo saranno sul Lusail Stadium di Doha. Ma Francia-Argentina sarà soprattutto Messi contro Mbappé.

Da un lato, il campione argentino è alla ricerca del primo Mondiale in carriera, l’unico trofeo che gli manca in bacheca, e questa sarà l’ultima occasione per provare a vincerlo.

Dall’altra parte, Mbappé avrà l’occasione di conquistare il suo secondo Mondiale a soli 23 anni ed entrare definitivamente nell’Olimpo del calcio.

La Rai trasmetterà questo show unico e oggi ha anche annunciato i telecronisti del match: sarà la coppia storica Rimedio-Di Gennaro a commentare la finale.

Lele Adani

Adani parla di Leo Messi

A sorpresa, Lele Adani non potrà commentare l’ultima gara a un Mondiale di Leo Messi. Il telecronista della Rai ha diviso il pubblico: c’è chi si è emozionato durante le sue telecronache nei match dell’Argentina e chi ha ritenuto eccessivo il suo comportamento.

Ciò che è certo è che i suoi commenti su Leo Messi non verranno dimenticati facilmente. Proprio riguardo alcune critiche arrivate per i troppi elogi a Messi, Adani ha voluto fare chiarezza nel corso di un’intervista a “RSI Sport”.

“Io tifoso dell’Argentina? In realtà io tifo il calcio e quando tifi il calcio vieni ricompensato. Se uno racconta Messi, il miglior giocatore al mondo, rende semplicemente omaggio al calcio e al suo interprete numero uno.

Paragone con Maradona? Non è questione di paragoni, Messi in campo maradoneggia, fa quello che faceva Diego non solo coi gol e gli assist. Messi fa le scelte giuste, ha una prestanza fisica, tattica, lettura del gioco e prende per mano tutti altri che, secondo me, come rosa complessiva non sono così forti soprattutto ora che non c’è Di Maria. Nascono delle stelline come Julian Alvarez ed Enzo Fernandez che seguono e sostengono il miglior giocatore al mondo”.