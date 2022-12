Home » News Calcio Napoli » “Spalletti ha un vantaggio su Inzaghi”: l’ex nerazzurro non ha dubbi

La ripresa del campionato di Serie A, post Mondiale, vedrà subito fronteggiarsi due big: Inter-Napoli. Il match di San Siro rappresenterà, per entrambe, uno snodo fondamentale per il prosieguo della stagione.

In vista di Napoli-Inter, come arrivano le due squadre?

Il Napoli arriverà alla sfida dopo la mini tournée in Turchia e le prossime amichevoli contro Villareal e Lille, inoltre tutti i convocati per i Mondiali in Qatar hanno terminato con largo anticipo la manifestazione e saranno presto reintegrati al gruppo squadra.

Anche l’Inter ha giocato amichevoli di livello in vista della ripresa di campionato, sfidando squadre del calibro di Betis Siviglia, Salisburgo e Sassuolo, ma i nerazzurri dovranno far fronte al rientro posticipato di alcuni giocatori, tra i quali ci sarà sicuramente il finalista mondiale Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic, il quale terminerà la sua esperienza in Qatar dopo la finale terzo e quarto posto contro il Marocco.

Lautaro Martinez(Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Inter-Napoli, azzurri favoriti? L’ex Inter non ha dubbi, ecco il motivo!

L’ex portiere dell’Inter e della Nazionale Walter Zenga, ha espresso la sua opinione sul match tramite il suo canale Youtube, di seguito quanto dichiarato:

“Dal 4 gennaio fino a marzo, quando arriverà la sosta, non ci sarà un weekend libero. Poi ci sarà una nuova sosta e i giocatori delle nazionali partiranno ancora. Sarà un turbinio di partite continuo. Il Napoli ha avuto tanti giocatori che sono usciti presto e Spalletti ha potuto dare loro dieci giorni di pausa. Li riavrà quasi tutti attorno al 20 e avrà tutto il tempo per preparare la gara contro l’Inter a San Siro“

Giuseppe Esposito