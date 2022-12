Home » News Calcio Napoli » Non solo Bereszynski, quattro giocatori in orbita Napoli: possono arrivare già a gennaio

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione relativa al calciomercato in casa Napoli, oltre al possibile scambio tra Zanoli e Bereszynski con la Sampdoria. Ecco quanto evidenziato:

Le piste per gennaio sono diverse. Una conduce ancora in Turchia, al Fenerbahçe, porto sicuro dopo l’affare Kim (e in passato Elmas): Ferdi Kadioglu, anni 23, è un altro esterno di spessore finito nel mirino di Giuntoli, al pari del compagno, Arda Guler, appena maggiorenne, che ricopre un altro ruolo, fa il centrocampista.

FOTO: Getty – Arda Guler

Della prossima estate in un folto elenco che già comprende Baldanzi dell’Empoli, Samardzić dell’Udinese (Spalletti ne ha parlato benissimo dopo il gol al Maradona e i rapporti con l’Udinese sono ottimi) e Ilic del Verona, lui magari subito ma solo in prestito (il Verona lo valuta 25-30 milioni e il Napoli non intende investirli ora) e, soprattutto, solo se Demme dovesse andar via.

Per il tedesco, che valuta anche la permanenza fino a giugno nonostante abbia pochissimo spazio, non decolla la pista Salernitana anche perché il suo ingaggio è fuori portata per il club di Iervolino. I granata riflettono su Sirigu dopo l’infortunio di Sepe. In Turchia il portiere ha scambiato più di quattro chiacchiere col ds granata ed ex compagno di Nazionale, De Sanctis. Dalla Samp, nel caso, potrebbe rientrare dal prestito Contini, zero presenze in campionato.