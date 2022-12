Il rimpianto di Mertens: “Una partita dello scorso anno ci è costata lo scudetto”

Dries Mertens, ex attaccante del Napoli e oggi al Galatasaray, ha rilasciato una lunga intervista al Il Mattino. Tra i tanti temi trattati c’è stato anche quello relativo allo scudetto, ma soprattutto rivela un rimpianto relativo alla scorsa stagione. Ecco quanto evidenziato:

Scudetto al Napoli, cosa ha detto Mertens

Scudetto al Napoli? No, non si dice ancora. Napoli mi manca ma non mi manca, perché ci torno spesso per le vacanze ed è per me una certezza. Qui sto molto bene.



Napoli primo in classifica? Tutto questo mi rende davvero molto felice. Già l’anno scorso ci siamo andati molto vicini: peccato per quella partita in casa persa contro il Milan, sono convinto che se l’avessimo vinta sarebbe cambiato tutto. Quest’anno il Napoli sta facendo cose spettacolari, gioca bene e… Non diciamo niente.

FOTO: Getty – Mertens

Tutti i colpi che ha fatto il Napoli sono straordinari, anche in altri reparti (riferimento a Kim, ndr), perché non è facile fare bene subito quando approdi in un campionato diverso, che non conosci, difficile come la Serie A. Pericolo sosta? Lo staff azzurro è dotato di preparatori bravissimi, sono sicuro che lavoreranno alla grande e spingeranno sempre di più per far essere i calciatori pronti alla ripresa. C’è un vantaggio importante in classifica, bisogna tenerne conto. E poi non c’è solo il campionato, c’è anche la Champions: è un percorso difficile ma anche stimolante”.