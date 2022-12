Home » News Calcio Napoli » Infortunio al ginocchio per Quagliarella, ansia Sampdoria: si fa largo una terribile ipotesi

La Sampdoria è in ritiro ad Antalya in Turchia in attesa della ripresa del campionato di Serie A. Dejan Stankovic avrà il difficile compito di tentare di agguantare la salvezza nella seconda parte della stagione.

Dal ritiro però arrivano brutte notizie che riguardano il capitano Fabio Quagliarella. Il numero 27 blucerchiato infatti ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. L’attaccante dovrà essere sottoposto ad esami strumentali nelle prossime ore per verificare con certezza la gravità dell’infortunio.

In casa Sampdoria c’è molta preoccupazione perché Quagliarella rappresenta uno dei leader della squadra e la sua condizione sta tenendo tutti col fiato sospeso.

Foto: Getty – Fabio Quagliarella

Sampdoria Infortunio Quagliarella, ipotesi ritiro

Secondo La Repubblica – edizione Genova – si teme un’interessamento dei legamenti del ginocchio che potrebbero costringere il giocatore a lasciare il ritiro per tornare in Italia ed essere sottoposto ad un intervento chirurgico.

La paura che serpeggia negli ambienti blucerchiati è che, considerata l’età avanzata di Quagliarella (40 anni a gennaio), un intervento chirurgico potrebbe segnare la fine della sua carriera. Ancora non si hanno certezze sul futuro del calciatore e tutti i tifosi della Sampdoria, ma in generale gli amanti del gioco del calcio, attendono notizie sul destino del capitano blucerchiato.