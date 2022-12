Hamsik: “Non tutti sanno gestire l’amore dei tifosi del Napoli. A volte sei costretto a nasconderti”

L’ex capitano del Napoli, Marek Hamsik, ha concesso una lunga intervista a DAZN. Tra i vari temi affrontati c’è stato anche quello del legame con la maglia azzurra e i tifosi partenopei. Ecco quanto evidenziato:

Record di presenze con il Napoli? I record sono fatti per essere battuti, questo qui in particolare era detenuto da Bruscolotti e resisteva da anni. Sono orgoglioso di questo record. Non mi sarei mai aspettato una carriera così al Napoli, forse lo sognavo. Nemmeno sapevo cosa significasse, venivo dalla Slovacchia, poi sono stato a Brescia e subito Napoli. Ho capito immediatamente che qui il calcio viene vissuto diversamente.

Marek Hamsik

Hamsik e l’amore a volte opprimente dei tifosi del Napoli

Entrare così nel cuore dei tifosi non è da tutti. Loro mi hanno dato tanto e io pure, ho passato 12 anni lì. Sicuramente non è semplice vivere con l’amore dei tifosi, a volte devi nasconderti, andare nei ristoranti meno affollati o metterti il cappellino per non farti vedere. C’è chi, come me, che sa gestire questo affetto, e chi invece non ci riesce. Ma ci sta, fa parte dell’amore di Napoli per i suoi giocatori e gli stessi tifosi devono capire che a volte devono lasciare i calciatori un po’ più tranquilli.

Per noi napoletani Diego Maradona è il numero uno. Uno dei più grandi o il più grande calciatore di tutti i tempi. Sono stato il primo a battere il suo record di gol con la maglia del Napoli, ora non lo sono più (ride, ndr)”.