La rivelazione di Hamsik: quale ruolo gli piacerebbe in futuro nel calcio

L’ex capitano del Napoli, Marek Hamsik, ha concesso una lunga intervista a DAZN. Tra i vari temi affrontati c’è stato anche quello del suo futuro. Ecco quanto evidenziato:

La Hamsik Academy e il sogno di diventare allenatore

“In Slovacchia ho costruito la Hamsik Academy, sto costruendo campi da calcio e al momento abbiamo 300 ragazzi. Sto provando a costruire i nuovi Hamsik, voglio fare questo in futuro: l’allenatore. I miei modelli? Mi piace chi fa giocare a calcio. Quindi Sarri, Guardiola, Naglesmann. Sarri mi ha lasciato il segno.

Mazzarri ha dato un’identità al Napoli, con lui nacque il tridente con me, Lavezzi e Cavani. Abbiamo riportato la Coppa Italia a Napoli dopo 20 anni, la città è esplosa insieme a me.

Con Sarri mi sono divertito tantissimo. Con lui per 3 anni ho giocato in ogni allenamento a due tocchi. Immaginate a che velocità di pensiero devi giocare e muovere la palla a due tocchi. Come calciatore mi sono divertito tantissimo, penso che tutta l’Europa si sia divertito a guardarci: era un calcio da Playstation“.