Idea della Lega, nuovo format per la Supercoppa Italiana: cosa cambierà

Giovedì si terrà una nuova assemblea di Lega Serie A. Tra i vari temi che verranno discussi ci sono anche diverse nuove proposte: l’introduzione del VAR a chiamata e verranno anche esaminate le offerte presentate dall’estero per la Supercoppa.

Un tema, quello della Supercoppa giocata all’estero, che dalla sua introduzione ha sempre creato malumori tra i tifosi che vorrebbero “riportarla” in Italia. Proprio il 18 gennaio si terrà in Arabia Saudita, a Riyadh, la finale tra Inter e Milan di Supercoppa. In concomitanza scadrà anche l’accordo di tre anni che fu stipultao proprio con la nazione Saudita.

Inter Juventus Supercoppa

Cambio di format in vista per la Supercoppa?

Dunque adesso oltre a valutare possibili nuove mete si discuterà anche di cambiare format. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport l’idea sarebbe quella di passare da 2 a 4 squadre, seguendo il modello spagnolo.

Dunque nell’assemblea di giovedì vi potrebbero essere grosse novità che potrebbero portare ad un restyling della Supercoppa italiana. Quest’ultima quindi avrà quasi sicuramente una nuova metà e chissà che non vedrà la partecipazione di più squadre.

Lorenzo Golino